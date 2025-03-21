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Защитник Арсенала стал самым молодым автором гола в дебютном матче за сборную Англии
Исторический момент
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче отбора к чемпионату мира 2026 года между сборными Англии и Албании, состоявшемся 21 марта, произошел исторический момент.
На 20-й минуте игры Льюис-Скелли открыл счет, выведя сборную Англии вперед. По данным Opta, он стал самым молодым игроком в истории, который забил гол в своем дебютном матче за национальную команду. На момент игры футболисту было 18 лет и 176 дней.
Этим голом Льюис-Скелли побил рекорд Маркуса Рашфорда, который забил в ворота сборной Австралии в возрасте 18 лет и 209 дней.
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