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Защитник Арсенала стал самым молодым автором гола в дебютном матче за сборную Англии

Англия

Исторический момент

Защитник Арсенала стал самым молодым автором гола в дебютном матче за сборную Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче отбора к чемпионату мира 2026 года между сборными Англии и Албании, состоявшемся 21 марта, произошел исторический момент.

На 20-й минуте игры Льюис-Скелли открыл счет, выведя сборную Англии вперед. По данным Opta, он стал самым молодым игроком в истории, который забил гол в своем дебютном матче за национальную команду. На момент игры футболисту было 18 лет и 176 дней.

Этим голом Льюис-Скелли побил рекорд Маркуса Рашфорда, который забил в ворота сборной Австралии в возрасте 18 лет и 209 дней.

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Англия Арсенал Майлз Льюис-Скелли
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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Екатерина Власова
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