Защитник Арсенала стал самым молодым автором гола в дебютном матче за сборную Англии

В матче отбора к чемпионату мира 2026 года между сборными Англии и Албании, состоявшемся 21 марта, произошел исторический момент.

На 20-й минуте игры Льюис-Скелли открыл счет, выведя сборную Англии вперед. По данным Opta, он стал самым молодым игроком в истории, который забил гол в своем дебютном матче за национальную команду. На момент игры футболисту было 18 лет и 176 дней.

Этим голом Льюис-Скелли побил рекорд Маркуса Рашфорда, который забил в ворота сборной Австралии в возрасте 18 лет и 209 дней.