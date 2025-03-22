Экс-нападающий Ливерпуля о возможном чемпионстве клуба: Этого никто никогда не забудет

Экс-нападающий "Ливерпуля" высказался о возможном чемпионстве клуба в АПЛ.

Дирк Кюйт рассказал, что, когда "Ливерпуль" в последний раз выигрывал АПЛ, большинство болельщиков не смогли насладиться празднованием из-за пандемии.

"Это будет грандиозно. Если Арне выиграет Премьер-лигу в свой первый сезон на посту главного тренера, этого никто никогда не забудет.

"Ливерпулю" потребовалось так много времени, чтобы выиграть чемпионат. А когда это случилось в последний раз, это стало тяжёлым временем для людей по всему миру, но особенно для болельщиков "Ливерпуля", потому что они не могли в полной мере насладиться успехом". – вспомнил Кюйт.