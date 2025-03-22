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Экс-нападающий Ливерпуля о возможном чемпионстве клуба: Этого никто никогда не забудет
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Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pim Waslander/Soccrates
Экс-нападающий "Ливерпуля" высказался о возможном чемпионстве клуба в АПЛ.
Дирк Кюйт рассказал, что, когда "Ливерпуль" в последний раз выигрывал АПЛ, большинство болельщиков не смогли насладиться празднованием из-за пандемии.
"Это будет грандиозно. Если Арне выиграет Премьер-лигу в свой первый сезон на посту главного тренера, этого никто никогда не забудет.
"Ливерпулю" потребовалось так много времени, чтобы выиграть чемпионат. А когда это случилось в последний раз, это стало тяжёлым временем для людей по всему миру, но особенно для болельщиков "Ливерпуля", потому что они не могли в полной мере насладиться успехом". – вспомнил Кюйт.
Экс-нападающий рассказал об ожиданиях от празднования.
"Мы все видели парады по всему городу после побед в Лиге чемпионов. Но я чувствую, что победа в Премьер-лиге будет значить для людей ещё больше. Это будет безумие как на стадионе, так и по всему городу.
Выход из Лиги чемпионов и поражение в финале разочаровали, но это означает, что теперь мы полностью сосредоточены на Премьер-лиге и делаем всё возможное, чтобы 25 мая поднять этот трофей на "Энфилде"", - заметил экс-нападающий.
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Напомним, что Дирк Кюйт сыграет в матче Легенд Ливерпуля против Легенд Челси 22 марта.
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