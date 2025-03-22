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Экс-нападающий Ливерпуля о возможном чемпионстве клуба: Этого никто никогда не забудет

Англия

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Экс-нападающий Ливерпуля о возможном чемпионстве клуба: Этого никто никогда не забудет

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pim Waslander/Soccrates

Новина українською

Экс-нападающий "Ливерпуля" высказался о возможном чемпионстве клуба в АПЛ.

Дирк Кюйт рассказал, что, когда "Ливерпуль" в последний раз выигрывал АПЛ, большинство болельщиков не смогли насладиться празднованием из-за пандемии.

"Это будет грандиозно. Если Арне выиграет Премьер-лигу в свой первый сезон на посту главного тренера, этого никто никогда не забудет.

"Ливерпулю" потребовалось так много времени, чтобы выиграть чемпионат. А когда это случилось в последний раз, это стало тяжёлым временем для людей по всему миру, но особенно для болельщиков "Ливерпуля", потому что они не могли в полной мере насладиться успехом". – вспомнил Кюйт.

Экс-нападающий рассказал об ожиданиях от празднования.

"Мы все видели парады по всему городу после побед в Лиге чемпионов. Но я чувствую, что победа в Премьер-лиге будет значить для людей ещё больше. Это будет безумие как на стадионе, так и по всему городу.

Выход из Лиги чемпионов и поражение в финале разочаровали, но это означает, что теперь мы полностью сосредоточены на Премьер-лиге и делаем всё возможное, чтобы 25 мая поднять этот трофей на "Энфилде"", - заметил экс-нападающий.

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Напомним, что Дирк Кюйт сыграет в матче Легенд Ливерпуля против Легенд Челси 22 марта.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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