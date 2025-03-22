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Томас Тухель после победы над Албанией: Было ощущение, что во втором тайме всё стало сложнее

Англия

Прокомментировал дебютную победу в сборной Англии

Томас Тухель после победы над Албанией: Было ощущение, что во втором тайме всё стало сложнее

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Англии прокомментировал матч против Албании.

Томас Тухель, несмотря на победный результат, остался недоволен вторым таймом, но выразил оптимизм на будущие матчи.

"Мы не были дисциплинированны в структуре, слишком много пытались играть в одиночку и без мяча.

Игра была динамичной на половине поля соперника, но не на последних 20 метрах. Нам нужно больше рисковать, пробивая по воротам из-за линии.

У меня было ощущение, что во втором тайме мы были более расстроены, мы не могли играть в нашей структуре, и всё стало сложнее. Нам нужно играть через людей и найти лучший ритм.

Мы будем играть лучше. Мы будем лучше понимать друг друга, и я буду лучше понимать игроков, чтобы находить более агрессивные движения", — сказал Тухель.

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Напомним, что сборная Англии обыграла Албанию со счётом 2:0. Голами отметились Льюисс-Скелли и Харри Кейн.

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Англия Албания Томас Тухель Лига Наций
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Владислав Прийменко
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