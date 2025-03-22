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Томас Тухель после победы над Албанией: Было ощущение, что во втором тайме всё стало сложнее
Прокомментировал дебютную победу в сборной Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии прокомментировал матч против Албании.
Томас Тухель, несмотря на победный результат, остался недоволен вторым таймом, но выразил оптимизм на будущие матчи.
"Мы не были дисциплинированны в структуре, слишком много пытались играть в одиночку и без мяча.
Игра была динамичной на половине поля соперника, но не на последних 20 метрах. Нам нужно больше рисковать, пробивая по воротам из-за линии.
У меня было ощущение, что во втором тайме мы были более расстроены, мы не могли играть в нашей структуре, и всё стало сложнее. Нам нужно играть через людей и найти лучший ритм.
Мы будем играть лучше. Мы будем лучше понимать друг друга, и я буду лучше понимать игроков, чтобы находить более агрессивные движения", — сказал Тухель.
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Напомним, что сборная Англии обыграла Албанию со счётом 2:0. Голами отметились Льюисс-Скелли и Харри Кейн.
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