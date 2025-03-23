Реал следит за защитником Борнмута. Интерес проявляет и Челси

Мадридскому "Реалу" и "Челси" интересен центральный защитник "Борнмута" Дин Хейсен. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, скауты "Реала" и "Челси" следят за игроком во время матча сборной Испании против Нидерландов, в этой игре 19-летний защитник вышел на замену в конце первого тайма. Отмечается, что "Реал" уже успел пообщаться с агентом Дином Хейсеном.

Напомним, за этот сезон в футболке "Борнмута" Хейсен сыграл в 27 играх во всех турнирах, отличившихся 2 голами. Его контракт с английской командой заключен до 2030 года.