Защитник Арсенала и сборной Италии получил травму. Известно, насколько он выбыл

Защитник "Арсенала" и сборной Италии Рикардо Калафьори получил травму левого колена до четвертьфинала Лиги наций с Германией.

Тогда матч закончился победой сборной Германии.

Медицинский центр отметил, что у игрока растяжение коллатеральной связки 1-2-й степени. Ожидаемый срок восстановления составит от 2 до 3 недель.

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Теперь 22-летний итальянец пропустит ответный матч с Германией, который состоится 23 марта, и первую игру 1/4 ЛЧ "Арсенал" - "Реал".