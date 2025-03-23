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Защитник Арсенала и сборной Италии получил травму. Известно, насколько он выбыл
Пропустит важные матчи
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" и сборной Италии Рикардо Калафьори получил травму левого колена до четвертьфинала Лиги наций с Германией.
Тогда матч закончился победой сборной Германии.
Медицинский центр отметил, что у игрока растяжение коллатеральной связки 1-2-й степени. Ожидаемый срок восстановления составит от 2 до 3 недель.
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Теперь 22-летний итальянец пропустит ответный матч с Германией, который состоится 23 марта, и первую игру 1/4 ЛЧ "Арсенал" - "Реал".
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Источник:corrieredellosport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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