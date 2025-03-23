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Интеру и Тоттенхэму интересен вингер сборной Дании
Игрок Лацио
Фото: sslazio.it
Вингер сборной Дании и "Лацио" Густав Исаксен заинтересовал "Интер" и "Тоттенхэм".
По имеющейся информации, итальянская команда готова продать Исаксена за 40 или более миллионов евро. Информации о том, контактировал ли "Интер" или "Тоттенхэм" с агентом датчанина или же с "Лацио", неизвестно.
Напомним, Густав Исаксен забил 5 голов и отдал 5 голевых передач в 39 матчах сезона во всех турнирах.
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Источник:calciomercato
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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