Интеру и Тоттенхэму интересен вингер сборной Дании

Вингер сборной Дании и "Лацио" Густав Исаксен заинтересовал "Интер" и "Тоттенхэм".

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По имеющейся информации, итальянская команда готова продать Исаксена за 40 или более миллионов евро. Информации о том, контактировал ли "Интер" или "Тоттенхэм" с агентом датчанина или же с "Лацио", неизвестно.

Напомним, Густав Исаксен забил 5 голов и отдал 5 голевых передач в 39 матчах сезона во всех турнирах.