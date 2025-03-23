Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
GiveMeSport обнародовал список недооцененных футболистов АПЛ
Есть в списке украинцы?
Getty Images/Global Images Ukraine
GiveMeSport обнародовал список из 10 игроков, которые недооценены в АПЛ.
Среди 10 футболистов, на 7-м месте расположился украинский защитник Илья Забарный.
Читайте такжеЭксперт - про Зинченко: Когда ты не играешь и сидишь на скамейке, ты автоматически подешевеешь
Добавим, что за этот сезон Забарный стал ключевым игроком "Борнмута": он сыграл в 27 матчах в АПЛ.
- Юрриен Тимбер ("Арсенал")
- Морган Гиббс-Уайт ("Ноттингем Форест")
- Ян-Паул ван Гекке ("Брайтон")
- Карлос Балеба ("Брайтон")
- Льюис Холл ("Ньюкасл")
- Илиман Ндиайе ("Эвертон")
- Илья Забарный ("Борнмут")
- Миккель Дамсгор ("Брентфорд")
- Льюис Кук ("Борнмут")
- Лукас Бергваль ("Тоттенхэм")
По теме
Оцените этот материал:
Источник:givemesport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Выдающаяся победа, несмотря на бледный первый тайм и неудачное кадровое решение Реброва. Как Украина перевернула матч с Бельгией
- Довбик готов играть, разгромная победа Холанда, триумфы Чехии, Израиля и Уэльса. Главные новости за 22 марта
- Бельгийский журналист понял, почему ПСЖ хочет подписать футболиста сборной Украины
- Все должны быть довольны. Сити придумал схему с Трубиным, Эдерсоном и Бенфикой
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн