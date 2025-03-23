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GiveMeSport обнародовал список недооцененных футболистов АПЛ

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Есть в списке украинцы?

GiveMeSport обнародовал список недооцененных футболистов АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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GiveMeSport обнародовал список из 10 игроков, которые недооценены в АПЛ.

Среди 10 футболистов, на 7-м месте расположился украинский защитник Илья Забарный.

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Добавим, что за этот сезон Забарный стал ключевым игроком "Борнмута": он сыграл в 27 матчах в АПЛ.

  1. Юрриен Тимбер ("Арсенал")
  2. Морган Гиббс-Уайт ("Ноттингем Форест")
  3. Ян-Паул ван Гекке ("Брайтон")
  4. Карлос Балеба ("Брайтон")
  5. Льюис Холл ("Ньюкасл")
  6. Илиман Ндиайе ("Эвертон")
  7. Илья Забарный ("Борнмут")
  8. Миккель Дамсгор ("Брентфорд")
  9. Льюис Кук ("Борнмут")
  10. Лукас Бергваль ("Тоттенхэм")
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Источник:
givemesport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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