Клуб из АПЛ может купить Дугласа Луиса

Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Луис может покинуть итальянский клуб и снова вернуться в АПЛ.

С июля 2019 года по май 2024 года бразилец выступал за "Астон Виллу", но 1 июня 2024 он перешел в "Ювентус". Хотя он и довольно часто попадает в состав "старой сеньоры", руководство итальянской команды заинтересовано в продаже игрока или отправке его в аренду.

В настоящее время бразильским полузащитником интересуется "Ноттингем". Английский клуб готов отдать за Дугласа чуть больше 40 миллионов евро.