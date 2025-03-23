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Клуб из АПЛ может купить Дугласа Луиса
Уж сколько клубов проявляют интерес к этому бразильцу?
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Луис может покинуть итальянский клуб и снова вернуться в АПЛ.
С июля 2019 года по май 2024 года бразилец выступал за "Астон Виллу", но 1 июня 2024 он перешел в "Ювентус". Хотя он и довольно часто попадает в состав "старой сеньоры", руководство итальянской команды заинтересовано в продаже игрока или отправке его в аренду.
В настоящее время бразильским полузащитником интересуется "Ноттингем". Английский клуб готов отдать за Дугласа чуть больше 40 миллионов евро.
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