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Клуб из АПЛ может купить Дугласа Луиса

Англия

Уж сколько клубов проявляют интерес к этому бразильцу?

Клуб из АПЛ может купить Дугласа Луиса

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Луис может покинуть итальянский клуб и снова вернуться в АПЛ.

С июля 2019 года по май 2024 года бразилец выступал за "Астон Виллу", но 1 июня 2024 он перешел в "Ювентус". Хотя он и довольно часто попадает в состав "старой сеньоры", руководство итальянской команды заинтересовано в продаже игрока или отправке его в аренду.

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В настоящее время бразильским полузащитником интересуется "Ноттингем". Английский клуб готов отдать за Дугласа чуть больше 40 миллионов евро.

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Источник:
tuttosport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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