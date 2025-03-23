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Тухель перед матчем с Латвией: Мы можем играть лучше, и нам есть над чем поработать
Тренер сборной Англии рассказал, внесёт ли он изменения в состав
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер сборной Англии Томас Тухель перед матчем с Латвией рассказал, собирается ли он внести изменения в состав.
Немецкий тренер считает, что на матч против Латвии можно выставить тот же состав, который был против Албании. Также он рассказал, что никого не собирается исключать из-за неубедительной игры.
"Можно начать с того же состава или внести изменения, потому что у нас есть игроки, которые действительно заслуживают играть, и было бы неплохо увидеть их в деле и придать им уверенности.
На данный момент никто не будет исключён из-за плохой игры. Мы сделали всё, что было нужно. Мы можем играть лучше, и нам есть над чем поработать, и мы сосредоточимся на этом. Если мы решим, что свежие ноги могут помочь, то мы не стесняемся делать замены. Но никого не нужно исключать из-за того, что он недостаточно хорош", - заявил Тухель.
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Напомним, что сборная Англии сыграет против Латвии 24 марта. Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.
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