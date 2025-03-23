Ливерпуль проиграл три трофея за один месяц. Кто виноват в том, что у команды садятся батарейки

За один месяц "Ливерпуль" лишился возможности поднять над головой три трофея. Проиграл в Кубке Англии аутсайдеру Чемпионшипа "Плимуту" (1:0). В Кубке Лиги отдал трофей команде, которая не хватает звезд с неба в АПЛ, хотя и занимает шестое место – "Ньюкаслу" (1:2). А между домашними турнирами команда Арне Слота проиграла не самому сильному сопернику в Лиге чемпионов – ПСЖ (1:1; 4:1 – в серии пенальти). "Ливерпуль" перестал демонстрировать энергию, самообладание, динамизм, контроль – все то, что команда показывала на старте сезона. Почему? И к чему это может привести?

Практически пустой лазарет, но...

В нынешнем сезоне история травм футболистов "Ливерпуля" выглядит более менее короткой, чем у других команд. А если вспомнить состояние "красных" в прошлом сезоне, когда Юрген Клопп вынужден был использовать игроков молодежной команды в важных матчах потому, что ему просто не хватало здоровых футболистов основной команды, то напрашивается вывод – физическое состояние игроков однозначно улучшилось. Арне Слот считает, что это результат хорошо продуманной работы тренерского штаба и футболистов. Однако при минимальном количестве травмированных футболистов "Ливерпуль" не выглядит сегодня так уж хорошо. Первая причина – минимальные возможности ротации.

Основные игроки проводят слишком много матчей без полноценной замены. Они, по-человечески, устали. Статистика футболистов (все турниры) говорит в пользу такого заключения. Вирджил Ван Дейк в сезоне 2023/2024 провел 3872 минуты на поле, в нынешнем – 3718; Доминик Собослаи – 2597 минут (2023/2024) и 2845 минут (2024/2025); Мохаммед Салах – 3057 минут (2023/2024) и 3697 минут (2024/2025); Трент Александер-Арнольд – 2502 минут (2023/2024) и 2810 минут (2024/2025); Алексис Мак Аллистер – 3294 минут (2023/2024) и 3081 минут (2024/2025).

Сезон 2024/2025 не завершился. "Ливерпуль" должен сыграть минимум 800 минут до финального свистка. И это без учета дополнительного времени. У каждого футболиста, если даже они не проведут полностью все матчи на поле, количество минут нынешнего сезона может значительно превысить цифры прошлого. Усталость – один из факторов, который уже повлиял на результат и может отразиться на положении команды в турнирной таблице АПЛ. Отрыв в 12 очков от второго места ("Арсенал"), конечно, впечатляет. Но ... футбол очень непредсказуем.

Резерв не впечатляет

Для того, чтобы основные игроки имели возможность отдыхать, играя в таком напряженном режиме, как "Ливерпуль", должен быть надежный тыл, то есть резерв. А вот в резерв "Ливерпуля" Слот не верит. Особенно после проигранного матча "Плимуту". Куанса, Цимикас, Харви Эллиотт, Ватару Эндо, Федерико Кьеза – все они вышли на поле и проиграли. Куанса, Эллиотт и Эндо выходили и в матче с ПСЖ. Но игру перевернуть им так и не удалось. Правда Харви Эллиотт показал свои способности в первом матче Лиги чемпионов с ПСЖ, когда на 87-й минуте забил в ворота Доннаруммы. Да и универсальность Куанса время от времени может быть весьма полезной. Но Арне Слот, скорее всего, не готов в нынешнем сезоне решать исход матчей с помощью 22-летнего Куанса и 21-летнего Эллиотта. И, тем более, совершенно бесполезного в составе "Ливерпуля" Федерико Кьезы, несмотря на его гол престижа в ворота "Ньюкасла" (Кубок Лиги).

В апреле-мае с "Ливерпулем" может случиться то, что и с многими командами, которые переоценивают свои силы и экономят на трансферах – споткнуться на самом ответственном отрезке пути.

На одном Салахе далеко не уехать

Мохаммед Салах в АПЛ забил 27 голов в 29-ти матчах и отдал 17 ассистов. Вряд ли египтянин догонит и перегонит Эрлинга Холлана (2022/2023 – 36 голов), но свой собственный рекорд по голам за "Ливерпуль" может побить (2017/2018 – 32 гола). Но Салаха "Ливерпулю" мало.

У Слота есть атакующий полузащитник и нападающий Диогу Жота ( АПЛ – 18 матчей, пять голов; Лига чемпионов – четыре матча, ноль голов; Кубок Лиги – пять матчей, два гола). В отдельных матчах неплохо смотрится Луис Диас (АПЛ – 28 матчей, девять голов; Лига чемпионов – девять матчей, три гола; Кубок Лиги – четыре матча, один гол).

И самый главный нападающий-мем – Дарвин Нуньес ( АПЛ - 23 матча, пять голов; Лига чемпионов – девять матчей, один гол; Кубок Лиги – шесть матчей, один гол). Можно, конечно, оправдать уругвайского нападающего тем, что он находит гораздо больше моментов для удара в ворота соперников, чем все его коллеги. Просто не каждый момент может быть реализован. Но незабитый гол в практически пустые ворота "Астон Виллы", нереализованный пенальти в матче Лиги чемпионов с ПСЖ (возможно, это был именно тот решающий удар, который отобрал у "Ливерпуля" дальнейший путь на турнире). Продолжать можно еще долго. За три неполных сезона в "Ливерпуле" Нуньес провел 88 матчей, забил всего 25 голов (АПЛ).

Слабая реализация голевых моментов – одна из основных причин провала команды весной 2024 года. "Ливерпуль" шел первым в турнирной таблице АПЛ до апреля. А дальше проигранные пять матчей из восьми отбросили команду на третье место. Не ожидает ли такой печальный финал и в нынешнем сезоне? Посмотрим.

Лето 2024 года – ошибка или проверка Арне Слота

Сегодняшняя непростая ситуация, в которой оказался "Ливерпуль" уходит в лето 2024 года. Юрген Клопп ушел. Пост главного тренера занял менеджер без большого опыта работы в таких больших клубах и с такими звездными футболистами. Конечно, все мечтали видеть "Ливерпуль" чемпионом Англии, но практически никто до конца не верил в такую сказку. В первую очередь руководство клуба. Поэтому летнее трансферное окно 2024 прошло супер тихо. Единственное приобретение "красных" – грузинский голкипер "Валенсии" Мамардашвили за 29 млн евро. И то Георгия оставили еще на один сезон в Испании. А Слот должен решать все задачи на протяжении всего сезона с тем составом, который ему оставил в наследство немецкий специалист. Возможно, клуб решил посмотреть на протяжении сезона без финансовых вложений, на что способен Слот. Правда, за счет физического состояния футболистов.

Соперники помогли, но...

По итогам незавершенного еще сезона можно сделать вывод, что Арне Слоту и его команде очень повезло. Развалившийся "Манчестер Сити", страдающий "Манчестер Юнайтед" и бегущий, но спотыкающийся "Арсенал" очень помогли "красным" в гонке за чемпионством. Но как показала практика, "Ливерпуль" тоже с изъянами, которые в один прекрасный момент могут испортить положение турнирной таблицы. Конечно, Вирджил Ван Дейк после поражения от ПСЖ в Лиге чемпионов сказал, что самый важный приз (АПЛ) для команды они практически завоевали. Но, "не говори гоп, пока не перепрыгнешь".

Даже если "Ливерпуль" по результатам нынешнего сезона станет чемпионом Англии, руководству клуба и Арне Слоту уже сегодня пора начинать думать об точечном усилении команды. Особенно, учитывая, что летом клуб может лишиться основных исполнителей. Трент Александер-Арнольд смотрит в сторону мадридского "Реала", Ибраим Конате пока не спешит продлевать контракт, не все ясно с Мохаммедом Салахом (может уехать в Саудовскую Аравию). Ну а пока уставший "Ливерпуль" продолжит горячую борьбу за титул чемпиона Англии. Что получится – увидим в мае.

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