Тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим принял решение о будущем нападающего, который в аренде.

По словам Daily Star, португальский тренер не рассчитывает на Маркуса Рашфорда, несмотря на хорошую форму нападающего. Специалист хочет выставить игрока на трансфер и купить проверенного, по его мнению, нападающего.

""Юнайтед" надеется, что Рашфорд продолжит впечатлять "Виллу", потому что это повысит его трансферную стоимость", - написал источник.

Манчестерский клуб хочет обсудить с "Астон Виллой" продажу футболиста на сумму около 60 миллионов фунтов стерлингов.

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Маркус Рашфорд перешёл в бирмингемский клуб на правах аренды в январе 2025 года. Он сыграл за "Виллу" 9 матчей во всех турнирах, в которых отметился 4-мя голевыми передачами.

TransferMarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.