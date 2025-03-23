Форвард "Ньюкасла" покинул расположение сборной Англии.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сказал, что Энтони Гордон получил травму бедра. В матче против сборной Албании вингер вышел на замену на 74-й минуте и оказался на газоне после финального свистка.

"Он выглядит травмированным. Я думал, что у него болит живот, но это бедро, и это выглядит не очень хорошо", - заявил Тухель.

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Напомним, что Энтони Гордон не играет за "Нюкасл" со 2 марта из-за красной карточки. Он вернётся на поле 3 апреля.

К слову, сборная Англии победила Албанию со счётом 2:0.