  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Форвард Ньюкасла покинул расположение сборной Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Ньюкасла покинул расположение сборной Англии

Англия

Снова повреждение

Форвард Ньюкасла покинул расположение сборной Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Ньюкасла" покинул расположение сборной Англии.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сказал, что Энтони Гордон получил травму бедра. В матче против сборной Албании вингер вышел на замену на 74-й минуте и оказался на газоне после финального свистка.

"Он выглядит травмированным. Я думал, что у него болит живот, но это бедро, и это выглядит не очень хорошо", - заявил Тухель.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Энтони Гордон не играет за "Нюкасл" со 2 марта из-за красной карточки. Он вернётся на поле 3 апреля.

К слову, сборная Англии победила Албанию со счётом 2:0.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль проиграл три трофея за один месяц. Кто виноват в том, что у команды садятся батарейки
yellow-arrow
Аморим принял решение о будущем нападающего, который в аренде
yellow-arrow
Тухель перед матчем с Латвией: Мы можем играть лучше, и нам есть над чем поработать
Англия Энтони Гордон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости