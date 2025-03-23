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Отец нападающего Ливерпуля: Он там, чтобы показать свои сильные стороны
Рассказал о переходе в Ливерпуль
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Отец нападающего "Ливерпуля" Энрико Кьеза рассказал о переходе сына в "Ливерпуль" и его игре.
По словам отца, нападающий перешёл в английский клуб, чтобы показать свои сильные стороны.
"Федерико очень хорошо справляется в "Ливерпуле", он в топ-клубе, который занимает первое место в лиге, и теперь мы надеемся, что они выиграют Премьер-лигу! Он там, чтобы показать свои сильные стороны, у него есть отличный шанс.
До 15 лет он играл нечасто, и когда он спросил меня: "Что мне делать?" Я сказал ему продолжать тренироваться, не сдаваться и быть готовым, когда придет его время", — сказал отец.
Также Кьеза-старший ответил, сожалеет ли его сын о выборе.
"Есть ли сожаления о том, как все закончилось с "Ювентусом"? " Сожаления — это алиби побежденных. Нет, никаких сожалений", — сказал отец.
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Напомним, что Федерико Кьеза присоединился к "Ливерпулю" в августе 2024 года. За английский клуб он сыграл 11 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя голевыми передачами.
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