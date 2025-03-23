Питер Крауч об участии в благотворительном матче Ливерпуля: Это действительно очень эмоционально

Экс-нападающий "Ливерпуля" Питер Крауч рассказал о возвращении на "Энфилд" и участии в благотворительном матче.

Английский экс-футболист отметил, что играть в таком матче было эмоционально.

"Я могу сказать, что это действительно очень эмоционально, потому что я никогда не думал, что вернусь сюда в каком-либо качестве игрока. Так что играть в игре было, прежде всего, потрясающе и здорово для Фонда. Но забить пару голов перед своей семьей и друзьями было потрясающе", - заметил Крауч.

Футболист рассказал об особом праздновании гола.

"Так много детей по дороге сюда спрашивали: "А ты сможешь сделать робота?" Честно говоря, я бы предпочел этого не делать, но это было ради детей.

Это действительно так. Играть с такими, как Стиви, снова просто фантастика. Мой маленький мальчик никогда не видел, как я бью футбольный мяч, и, думаю, он подумал, что я лгу об этом! Отличный день и отличный для Фонда", - сказал Крауч.