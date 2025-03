Питер Крауч об участии в благотворительном матче Ливерпуля: Это действительно очень эмоционально

Экс-нападающий "Ливерпуля" Питер Крауч рассказал о возвращении на "Энфилд" и участии в благотворительном матче.

Английский экс-футболист отметил, что играть в таком матче было эмоционально.

Футболист рассказал об особом праздновании гола.

К слову, видео с празднованием Крауча

Come for the @petercrouch goal, stay for the celebration ???? pic.twitter.com/TBjWVL73Sv