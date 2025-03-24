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Арсенал изучает возможность трансфера лидера Спортинга

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Но есть конкуренты

Арсенал изучает возможность трансфера лидера Спортинга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как передает издание CaughtOffside, "Арсенал" готовится к решительному трансферному ходу, чтобы подписать Виктора Дьекереша из "Спортинга", пытаясь опередить конкурентов и укрепить свою линию атаки этим летом.

Дьекереш демонстрирует феноменальную результативность в "Спортинге", забив 83 гола в 91 матче с момента перехода в 2023 году. Его уход из португальского клуба этим летом выглядит неизбежным.

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Известно, что "Арсенал" запросил официальную встречу с агентом шведа Хасаном Четинкаей, который является близким другом Артеты. Этот фактор может стать ключевым в борьбе за трансфер, где главными конкурентами выступают "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Хотя "Арсенал" проявляет заинтересованность, клуб не готов платить слишком высокую сумму – ожидается, что нападающий может стоить 65-75 миллионов евро. "Канониры" надеются, что их связь с Четинкаей поможет им получить преимущество в этой трансферной гонке.

Добавим, что в этом сезоне на счету Дьекереша 40 голов и 10 ассистов в 41 матче за "Спортинг" во всех турнирах.

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Спортинг (Лиссабон) Арсенал (Лондон) Виктор Дьёкереш
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Алексей Полищук
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