Как передает издание CaughtOffside, "Арсенал" готовится к решительному трансферному ходу, чтобы подписать Виктора Дьекереша из "Спортинга", пытаясь опередить конкурентов и укрепить свою линию атаки этим летом.

Дьекереш демонстрирует феноменальную результативность в "Спортинге", забив 83 гола в 91 матче с момента перехода в 2023 году. Его уход из португальского клуба этим летом выглядит неизбежным.

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Известно, что "Арсенал" запросил официальную встречу с агентом шведа Хасаном Четинкаей, который является близким другом Артеты. Этот фактор может стать ключевым в борьбе за трансфер, где главными конкурентами выступают "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Хотя "Арсенал" проявляет заинтересованность, клуб не готов платить слишком высокую сумму – ожидается, что нападающий может стоить 65-75 миллионов евро. "Канониры" надеются, что их связь с Четинкаей поможет им получить преимущество в этой трансферной гонке.

Добавим, что в этом сезоне на счету Дьекереша 40 голов и 10 ассистов в 41 матче за "Спортинг" во всех турнирах.