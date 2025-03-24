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Челси заплатит штраф, если они не выкупят Санчо у Манчестер Юнайтед
Будущее англичанина остается под вопросом
Getty Images/Global Images Ukraine
Известно, какую сумму должен заплатить "Челси" в виде штрафа, если Санчо вернется в "Манчестер Юнайтед".
Согласно информации от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна из издания The Athletic, "Челси" должен заплатить "Манчестер Юнайтед" 5 миллионов фунтов стерлингов, если они не согласятся выкупить Джейдона Санчо. Известно, что после аренды 24-летний вингер может покинуть "МЮ" на постоянной основе, если "синие" активируют опцию выкупа англичанина в размере 25 миллионов фунтов стерлингов, однако она не является обязательной.
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В этом сезоне Джейдон Санчо забил два гола и отдал шесть результативных передач в 29 матчах за "Челси" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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