Челси заплатит штраф, если они не выкупят Санчо у Манчестер Юнайтед 

Известно, какую сумму должен заплатить "Челси" в виде штрафа, если Санчо вернется в "Манчестер Юнайтед".

Согласно информации от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна из издания The Athletic, "Челси" должен заплатить "Манчестер Юнайтед" 5 миллионов фунтов стерлингов, если они не согласятся выкупить Джейдона Санчо. Известно, что после аренды 24-летний вингер может покинуть "МЮ" на постоянной основе, если "синие" активируют опцию выкупа англичанина в размере 25 миллионов фунтов стерлингов, однако она не является обязательной.

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В этом сезоне Джейдон Санчо забил два гола и отдал шесть результативных передач в 29 матчах за "Челси" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.