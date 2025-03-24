Ньюкасл нацелился на талантливого нападающего Челси

Внимание "Ньюкасла" сосредоточено на летнем трансферном окне, в котором Эдди Хау получит поддержку от руководства. Приоритетной задачей станет усиление правого фланга атаки.

По информации GiveMeSport, "Ньюкасл" включил вингера "Челси" Нони Мадуэке в список потенциальных новичков. После ухода Мигеля Альмирона зимой у "сорок" осталось немного вариантов на эту позицию. Там нередко выходил Джейкоб Мерфи, а также Энтони Гордон и Харви Барнс.

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Клуб ищет стабильного игрока высокого уровня, и именно Мадуэке стал главной трансферной целью. Английский вингер может добавить "Ньюкаслу" креативности и результативности с правого фланга атаки, чего команде не хватает. Его игра хорошо дополнила бы таких исполнителей, как Энтони Гордон и Александер Исак.

Пока неизвестно, готов ли "Челси" продать Мадуэке этим летом, но из-за перегруженности состава и ограничений финансового фэйр-плей клуб может рассмотреть такую возможность.

Добавим, что в этом сезоне на счету Мадуэке 8 голов и 4 ассиста в 28 матчах за "Челси" во всех турнирах.