В лондонском топ-клубе хотят видеть главную звезду Реала

В лондонском топ-клубе хотят видеть главную звезду мадридского "Реала".

Согласно информации от источников издания TBR Football, руководство "Челси" хочет подписать 24-летнего Винисиуса Жуниора, несмотря на то, что бразилец ведет переговоры о новом контракте с руководством "сливочных". Стороны уверены, что им удастся договориться о продолжении сотрудничества, однако пока об этом не будет объявлено официально, европейские топ-клубы будут пытаться перехватить звездного вингера.

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Отмечается, что несколько клубов Саудовской Аравии по-прежнему планируют подписать с ним контракт и готовы заплатить за его переход сумасшедшие деньги, чтобы заключить сделку с Винисиусом. В "Реале" не будут рассматривать предложения на сумму меньше, чем 200 миллионов евро.

В этом сезоне Винисиус Жуниор забил 18 голов и отдал 11 ассистов в 39 матчах за "Реал" во всех турнирах. Его действующий контракт с клубом действует до конца июня 2027 года.