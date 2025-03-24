Арне Слот просит руководство Ливерпуля подписать звезду Байера

Испанские СМИ отмечают, что Трент Александер-Арнольд согласился присоединиться к "Реалу". По их данным, правый защитник отказался от нового соглашения с "Ливерпулем" и решил присоединиться к "Мадриду" как свободный агент этим летом.

Сообщение от Defensa Central подтверждает эти заявления, добавляя, что Александер-Арнольд в конечном итоге окажется на "Бернабеу" как свободный агент. Этот же источник также сообщает, что менеджер "Ливерпуля" Арне Слот уже выбрал замену для Трента – он стремится подписать правого защитника "Байера" Джереми Фримпонга.

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Слот посоветовал руководству "Ливерпуля" подписать Фримпонга, поскольку считает, что его соотечественник будет идеальным вариантом на позицию правого защитника. Трансфер может обойтись "красным" в 40 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету Фримпонга 4 гола и 11 ассистов в 40 матчах за "Байер" во всех турнирах.