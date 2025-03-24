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Главный бомбардир Баварии может вернуться в Англию
В услугах Гарри Кейна заинтересованы несколько клубов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный бомбардир мюнхенской "Баварии" может вернуться в Англию.
Согласно информации от издания El Nacional, 31-летний Гарри Кейн серьезно рассматривает возможность с возвращением в АПЛ, а "Ливерпуль" считается главным фаворитом в борьбе за его подписание. Мерсисайдцы хотят обновить атаку команды накануне нового сезона, однако не только они следят за форвардом сборной Англии.
Его действующий контракт с "Баварией" рассчитан до конца июня 2027 года, а в его соглашении с клубом, как сообщалось ранее, прописана клаусула в размере 67 миллионов фунтов стерлингов.
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В этом сезоне Гарри Кейн забил 32 гола и отдал 11 ассистов в 37 матчах за "Баварию" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.
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