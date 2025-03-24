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Владелец Ноттингем Форест нацелился на трансфер форварда мирового уровня

Англия

Планы раскрыты

Владелец Ноттингем Форест нацелился на трансфер форварда мирового уровня

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Форест" проводит феноменальный сезон под руководством Нуну Эшпириту Санту и может квалифицироваться в Лигу чемпионов, поэтому учитывая отличные результаты, владелец клуба Эвангелос Маринакис уже планирует усиление команды на сезон 2025/26.

По информации TEAMtalk, если клуб выйдет в ЛЧ, Маринакис готов потратить значительные средства на трансферы, чтобы "Форест" не стал "сенсацией одного сезона". Источники подтверждают, что "Форест" следит за Виктором Дьокерешем из "Спортинга". Кроме шведа, "Форест" также изучает ситуацию с Виктором Осимгеном, который сейчас играет в аренде в "Галатасарае", но его контракт принадлежит "Наполи", которые готовы продать форварда летом. Однако неясно, будет ли этот переход привлекательным для самого игрока.

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Также известно, что "Форест" обратился к агентам форварда "Вулверхэмптона" Маттеуса Куньи. 25-летний бразилец является ключевой фигурой для "Вулвз" в этом сезоне.

Добавим, что после 29 туров "Форест" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, имея 54 очка, что лишь на четыре пункта меньше, чем у второго "Арсенала".

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Ноттингем Форест Виктор Осимхен Матеус Кунья Виктор Дьёкереш Евангелос Маринакис
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Алексей Полищук
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