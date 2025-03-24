Разногласия в руководстве Челси относительно нового стадиона могут привести к расколу

Совладелец "Челси" Тодд Боэли признался, что в руководстве клуба существуют серьезные разногласия, которые могут привести к тому, что одна из сторон покинет клуб.

Причиной конфликта стал вопрос строительства нового стадиона для "синих".

"Мы должны думать в долгосрочной перспективе о том, чего мы пытаемся достичь. У нас есть большая возможность развития стадиона, которую мы должны реализовать.

Я думаю, что именно здесь мы либо сойдемся, либо, в конце концов, решим пойти разными путями. Но то, о чем пишут и говорят, гораздо больше "драмы", чем то, что происходит на самом деле.

Очевидно, что внутри Лондона все очень сложно. Это не похоже на то, что мы строим что-то посреди сельской местности. У нас есть много заинтересованных сторон, о которых мы должны заботиться. Безусловно, фан-база "Челси" является одной из них. В долгосрочной перспективе мы будем строить что-то новое, и мы с этим разберемся", - сказал Боэли.