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Разногласия в руководстве Челси относительно нового стадиона могут привести к расколу
Об этом рассказал Тодд Боэли в интервью Bloomberg
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Совладелец "Челси" Тодд Боэли признался, что в руководстве клуба существуют серьезные разногласия, которые могут привести к тому, что одна из сторон покинет клуб.
Причиной конфликта стал вопрос строительства нового стадиона для "синих".
"Мы должны думать в долгосрочной перспективе о том, чего мы пытаемся достичь. У нас есть большая возможность развития стадиона, которую мы должны реализовать.
Я думаю, что именно здесь мы либо сойдемся, либо, в конце концов, решим пойти разными путями. Но то, о чем пишут и говорят, гораздо больше "драмы", чем то, что происходит на самом деле.
Очевидно, что внутри Лондона все очень сложно. Это не похоже на то, что мы строим что-то посреди сельской местности. У нас есть много заинтересованных сторон, о которых мы должны заботиться. Безусловно, фан-база "Челси" является одной из них. В долгосрочной перспективе мы будем строить что-то новое, и мы с этим разберемся", - сказал Боэли.
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