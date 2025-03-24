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Клубы АПЛ обсудят дату закрытия летнего трансферного окна
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Клубы АПЛ обсудят дату закрытия летнего трансферного окна
Как сообщает издание The Telegraph, клубы Английской Премьер-лиги планируют обсудить дату закрытия следующего трансферного окна. Главной темой для дискуссий является предложение ограничения трансферов на вход за два дня до начала новой кампании, то есть для английских команд возможность подписывать новых футболистов будет действовать до 14-го августа.
Отмечается, что для того, чтобы это решение было принято, нужно не менее 14 клубов, которые проголосуют за изменения. Одной из проблем считается невозможность убедить другие европейские лиги, чтобы согласовать одинаковые условия для всех. Также возникает вопрос относительно конкуренции за игроков со стороны Саудовской Про-лиги.
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Напомним, что летнее трансферное окно в Англии открывается 12-го июня этого года и закрывается 29-го августа. Но до этого времени АПЛ может изменить регламент.
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