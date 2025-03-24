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Центрбек Манчестер Сити предложил свои услуги Реалу

Англия

Но Реал не заинтересован в этом трансфере

Центрбек Манчестер Сити предложил свои услуги Реалу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи предложил свои услуги мадридскому "Реалу", но получил отказ.

Однако, как сообщает Marca, "Реал" не заинтересован в этом трансфере. Причина в трансферной политике клуба, ведь сейчас испанцы тратят деньги только на молодых и перспективных игроков, тогда как опытные футболисты присоединяются к команде бесплатно.

Мануэля контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Реал (Мадрид) Манчестер Сити Мануэль Аканджи
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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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