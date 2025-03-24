Центрбек Манчестер Сити предложил свои услуги Реалу

Центральный защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи предложил свои услуги мадридскому "Реалу", но получил отказ.

Однако, как сообщает Marca, "Реал" не заинтересован в этом трансфере. Причина в трансферной политике клуба, ведь сейчас испанцы тратят деньги только на молодых и перспективных игроков, тогда как опытные футболисты присоединяются к команде бесплатно.

Мануэля контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до 30 июня 2027 года.