Арсенал лидирует в борьбе за опорника Сосьедада

"Арсенал" имеет высокие шансы подписать опорного полузащитника "Реал Сосьедада" Мартина Субименди этим летом.

По информации издания AS, "канониры" достигли значительного прогресса в сделке по подписанию игрока. "Арсенал" готовит предложение в размере 60 миллионов евро, чтобы активировать пункт об отступных и переманить полузащитника в Лондон.

На 26-летнего испанца также претендуют "Ливерпуль" и "Реал Мадрид", но "канониры" пока лидируют в борьбе за подпись Мартина.