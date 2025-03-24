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Арсенал лидирует в борьбе за опорника Сосьедада

Англия

Субименди летом может сменить команду

Арсенал лидирует в борьбе за опорника Сосьедада

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" имеет высокие шансы подписать опорного полузащитника "Реал Сосьедада" Мартина Субименди этим летом.

По информации издания AS, "канониры" достигли значительного прогресса в сделке по подписанию игрока. "Арсенал" готовит предложение в размере 60 миллионов евро, чтобы активировать пункт об отступных и переманить полузащитника в Лондон.

На 26-летнего испанца также претендуют "Ливерпуль" и "Реал Мадрид", но "канониры" пока лидируют в борьбе за подпись Мартина.

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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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