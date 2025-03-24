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Арсенал летом не планирует продавать своего центрбека летом
Габриэл является важным игроком для лондонского клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Арсенала" Габриэл является важным игроком лондонского клуба, и "канониры" летом не намерены его продавать. Об этом сообщает Football Insider.
Несмотря на интерес со стороны других клубов, в частности саудовского "Аль-Насра", который готов был заплатить за 27-летнего бразильца значительную сумму, "Арсенал" не планирует расставаться с игроком.
"Канониры" уже начали подготовку к летнему трансферному окну, и стремится усилить состав, а не ослабить его, поэтому продажа бразильца не рассматривается.
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