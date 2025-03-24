Арсенал летом не планирует продавать своего центрбека летом

Центральный защитник "Арсенала" Габриэл является важным игроком лондонского клуба, и "канониры" летом не намерены его продавать. Об этом сообщает Football Insider.

Несмотря на интерес со стороны других клубов, в частности саудовского "Аль-Насра", который готов был заплатить за 27-летнего бразильца значительную сумму, "Арсенал" не планирует расставаться с игроком.

"Канониры" уже начали подготовку к летнему трансферному окну, и стремится усилить состав, а не ослабить его, поэтому продажа бразильца не рассматривается.