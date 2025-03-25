Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
О голе, вызове и матче. Рис Джеймс поделился мыслями о квалификации ЧМ-2026
Доволен игрой
Фото: chelseafc.com
Вчера сборная Англии выиграла у сборной Латвии со счетом 3:0.
Защитник "Челси" и сборной Англии Рис Джеймс прокомментировал игру и свой гол на 38-й минуте матча:
"Идеи Томаса Тухеля понятны. Цель у нас одна - началась она на этой неделе и продолжится вплоть до чемпионата мира.
Посмотрев на стенку, я почувствовал, что могу ее обвести. Был немного удивлен, когда мяч влетел в сетку".
Также капитан "пенсионеров" высказался относительно своего вызова в сборную "трех львов":
"Столько времени прошло - у меня было 2 печальных года. Я очень рад, что меня снова вызвали в сборную".
Популярное сейчас
- Свитолина проиграла Свентек в Майами. Судьбу первого сета определял тай-брейк
- Россия и США провели 12-часовые переговоры в Саудовской Аравии, - РосСМИ
- Ракицкий принял предложение Кучера и возобновит карьеру, - источник
- Забарный вошел в список самых недооцененных игроков АПЛ от GiveMeSport
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке