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О голе, вызове и матче. Рис Джеймс поделился мыслями о квалификации ЧМ-2026

Англия

Доволен игрой

О голе, вызове и матче. Рис Джеймс поделился мыслями о квалификации ЧМ-2026

Фото: chelseafc.com

Новина українською

Вчера сборная Англии выиграла у сборной Латвии со счетом 3:0.

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Защитник "Челси" и сборной Англии Рис Джеймс прокомментировал игру и свой гол на 38-й минуте матча:

"Идеи Томаса Тухеля понятны. Цель у нас одна - началась она на этой неделе и продолжится вплоть до чемпионата мира.

Посмотрев на стенку, я почувствовал, что могу ее обвести. Был немного удивлен, когда мяч влетел в сетку".

Также капитан "пенсионеров" высказался относительно своего вызова в сборную "трех львов":

"Столько времени прошло - у меня было 2 печальных года. Я очень рад, что меня снова вызвали в сборную".

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Англия Рис Джеймс
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Источник:
uefa
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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