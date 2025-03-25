О голе, вызове и матче. Рис Джеймс поделился мыслями о квалификации ЧМ-2026

Вчера сборная Англии выиграла у сборной Латвии со счетом 3:0.

Защитник "Челси" и сборной Англии Рис Джеймс прокомментировал игру и свой гол на 38-й минуте матча:

"Идеи Томаса Тухеля понятны. Цель у нас одна - началась она на этой неделе и продолжится вплоть до чемпионата мира.

Посмотрев на стенку, я почувствовал, что могу ее обвести. Был немного удивлен, когда мяч влетел в сетку".