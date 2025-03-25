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Челси готов продать своего нападающего летом
В клубе не удовлетворены его игрой
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" готов продать своего нападающего летом.
Согласно эксклюзивной информации от издания GiveMeSport, 27-летний Кристофер Нкунку близок к тому, чтобы покинуть "Стэмфорд Бридж". Француз не смог адаптироваться к требованиям тренерского штаба команды, поэтому в ближайшее трансферное окно он будет выставлен на продажу.
Зимой Нкунку имел шанс уйти из клуба, поскольку им интересовалась мюнхенская "Бавария". Однако переход не произошел. "Синие" требовали за своего игрока около 60 миллионов фунтов стерлингов.
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В этом сезоне Кристофер Нкунку забил 14 голов и отдал 5 ассистов в 38 матчах на клубном уровне. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
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