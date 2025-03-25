Лондонский "Челси" готов продать своего нападающего летом.

Согласно эксклюзивной информации от издания GiveMeSport, 27-летний Кристофер Нкунку близок к тому, чтобы покинуть "Стэмфорд Бридж". Француз не смог адаптироваться к требованиям тренерского штаба команды, поэтому в ближайшее трансферное окно он будет выставлен на продажу.

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Зимой Нкунку имел шанс уйти из клуба, поскольку им интересовалась мюнхенская "Бавария". Однако переход не произошел. "Синие" требовали за своего игрока около 60 миллионов фунтов стерлингов.

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В этом сезоне Кристофер Нкунку забил 14 голов и отдал 5 ассистов в 38 матчах на клубном уровне. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.