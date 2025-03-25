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Ливерпуль хочет летом усилиться полузащитником из Айнтрахта
Но стоимость даёт о себе знать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" хочет летом усилиться полузащитником из "Айнтрахта".
Источник This is Anfield, ссылаясь на Bild, пишет, что английский клуб заинтересован в Уго Ларссоне.
20-летний полузащитник оценивается в 50 млн фунтов. Немецкий клуб хочет, чтобы футболист остался ещё на сезон.
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В этом сезоне Уго Ларссон сыграл в 37-ми матчах "Айнтрахта" во всех турнирах. На его счету 6 голов и одна голевая передача.
Контракт шведского центрального полузащитника с немецким клубом действителен до 2029 года. TransferMarkt оценивает футболиста в 35 млн евро.
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