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Ливерпуль хочет летом усилиться полузащитником из Айнтрахта

Англия

Но стоимость даёт о себе знать

Ливерпуль хочет летом усилиться полузащитником из Айнтрахта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" хочет летом усилиться полузащитником из "Айнтрахта".

Источник This is Anfield, ссылаясь на Bild, пишет, что английский клуб заинтересован в Уго Ларссоне.

20-летний полузащитник оценивается в 50 млн фунтов. Немецкий клуб хочет, чтобы футболист остался ещё на сезон.

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В этом сезоне Уго Ларссон сыграл в 37-ми матчах "Айнтрахта" во всех турнирах. На его счету 6 голов и одна голевая передача.

Контракт шведского центрального полузащитника с немецким клубом действителен до 2029 года. TransferMarkt оценивает футболиста в 35 млн евро.

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Источник:
This Is Anfield
Опубликовал: Владислав Прийменко
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