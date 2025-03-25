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Шон Дайч не понимает, почему Венсан Компани получил работу в Баварии

Англия

Англичанин хотел бы оказаться на месте своего коллеги

Шон Дайч не понимает, почему Венсан Компани получил работу в Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер "Бернли" и "Эвертона" Шон Дайч удивлен, что Венсан Компани получил работу в мюнхенской "Баварии" после не очень удачного дебютного сезона в АПЛ.

"Когда я вывел "Бернли" в АПЛ в 2014 году, мы потратили 9 миллионов фунтов стерлингов на трансферы. Да, мы тогда вылетели, набрав 33 очка. А теперь давайте посмотрим на Компани. Они потратили 127 миллионов фунтов и набрали 24 очка, но почему-то его решили позвать в "Баварию". Я тоже хотел бы покинуть клуб с долгами в 127 миллионов и поехать работать в Мюнхен. Серьезно, я не понимаю, как это работает", — сказал Дайч в свежем эпизоде подкаста от talkSPORT.

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Напомним, что Компани сменил Дайча на посту главного тренера "Бернли" в 2022 году. В своем первом сезоне 38-летний бельгиец вывел команду в АПЛ, но затем сразу же вылетел в Чемпионшип.

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На данный момент "Бавария" под руководством Компани лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе уже 62 очка после 26-ти сыгранных туров. Они оторвались от ближайших преследователей на 6 баллов.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Бернли Шон Дайч
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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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