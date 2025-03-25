"Желтая карточка была слишком суровым наказанием". Тухель – о судействе в матче против Латвии

Вчера прошел матч Англия – Латвия, игра окончилась победой хозяев со счетом 3:0, однако одного ключевого игрока сборной Англии Томас Тухель сменил в начале второго тайма.

Этим игроком стал полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем, получивший желтую карточку в конце первого тайма.

Главный тренер сборной Англии прокомментировал свое решение замены полузащитника:

"Существовала вероятность второй желтой, поэтому мы сразу же заменили его. Я считаю, что желтая карточка была слишком суровым наказанием, ведь Беллингем был в дриблинге в том эпизоде. Я не хотел, чтобы он заработал удаление, поэтому заменил его".