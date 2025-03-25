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Капитан Аякса вспомнил как добирался на финальный матч сборной Англии на Евро-2024

Англия

Он был готовым на всё

Капитан Аякса вспомнил как добирался на финальный матч сборной Англии на Евро-2024

Фото: УЄФА Євро-2020/автор невідомий

Новина українською

Капитан "Аякса" вспомнил как добирался на финальный матч сборной Англии на Евро-2024.

Джордан Хендерсон расстроился, когда тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не включил его в финальную стадию, несмотря на участие в отборочных матчах. Менеджер заявил, что всему виной травма.

Капитан, после выхода сборной в финал, решил, что ему нужно быть вместе со сборной. В "Аяксе" как раз был отдых. Но не было рейсов из Амстердама. Хендерсон тогда посмотрел на картах длительность поездки на машине.

Узнав, что продолжительность пути 6 часов и 40 минут, он позвонил в компанию по прокату фургонов и нанял транспорт.

Болельщики сборной Англии удивлялись, когда видели Хендерсона по пути или в зонах отдыха. Полузащитник сказал, что с ними было приятно находиться.

На матч Хендерсон всё же попал.

"Я хотел только одного — чтобы ребята выступили хорошо и победили. У меня было предчувствие, что мы победим, поэтому мне нужно было быть там и увидеть это. К сожалению, ничего не вышло. Но я был рад, что пришёл посмотреть матч вживую"., - заявил капитан "Аякса".

Напомним, что в финале Евро-2024 сборная Англии уступила сборной Испании (1:2).

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Владислав Прийменко
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