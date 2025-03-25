Английские и немецкие топ-клубы заинтересованы в подписании талантливого хавбека аутсайдера АПЛ

Английские и немецкие топ-клубы серьезно заинтересованы в подписании талантливого хавбека одного из аутсайдеров АПЛ.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, наибольший интерес к 19-летнему полузащитнику "Саутгемптона" Тайлеру Диблингу на данный момент проявляет "Манчестер Сити" и лондонский "Тоттенхэм". Известно, что "РБ Лейпциг" тоже хочет видеть перспективного англичанина в своей команде. Представители "Баварии" внимательно наблюдают за развитием игрока, однако мюнхенцы не выходили на связь с окружением Диблинга.

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В текущем сезоне Тайлер Диблинг забил 4 гола и отдал две результативные передачи в 30 матчах за "Саутгемптон" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.