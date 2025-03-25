Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Англии и Баварии отличился 5 голами за март. Соответствует званию лучшего бомбардира Англии
За сборную забил уже 71 мяч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн забил во втором матче подряд за сборную Англии.
Вчера Харри Кейн забил в ворота сборной Латвии и этот гол стал для него вторым подряд.
Читайте такжеАнглийские и немецкие топ-клубы заинтересованы в подписании талантливого хавбека аутсайдера АПЛ
Добавим, что в марте Кейн успел отличиться пятью голами. Два гола он забил за сборную Англии, а три – за немецкий клуб.
В общей сложности за сборную Англии Кейн забил 71 гол в 105 играх.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Ко мне подошел Шовковский...". Экс-игрок Динамо рассказал о своем уходе из клуба
- Свитолина проиграла Свентек в Майами. Судьбу первого сета определял тай-брейк
- Кучер возглавил Черноморец, Ингулец сыграет в Кривом Роге. Главные новости за 24 марта
- Журналист: Зинченко держится за бренд Арсенала, за Лондон и хороший контракт
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
100 000