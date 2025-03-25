Лидер Англии и Баварии отличился 5 голами за март. Соответствует званию лучшего бомбардира Англии

Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн забил во втором матче подряд за сборную Англии.

Вчера Харри Кейн забил в ворота сборной Латвии и этот гол стал для него вторым подряд.

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Добавим, что в марте Кейн успел отличиться пятью голами. Два гола он забил за сборную Англии, а три – за немецкий клуб.

В общей сложности за сборную Англии Кейн забил 71 гол в 105 играх.