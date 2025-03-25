Ман Сити и Ман Юнайтед поспорят за талантливого бельгийского вратаря

Как сообщает издание CaughtOffside, этим летом манчестерские клубы будут искать себе нового вратаря. Более того, они будут соревноваться за одного и того же игрока.

Согласно источникам, 22-летний бельгийский вратарь Сене Ламменс из "Антверпена" попал под радар ряда клубов Европы и АПЛ. Среди них – "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

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"Сити" оценивает Ламменса как потенциального преемника Эдерсона, учитывая неопределенность с его будущим. Они видят в нем молодого конкурента для Стефана Ортеги. Рубен Аморим же недоволен выступлениями Онана за "МЮ" в этом сезоне и хочет найти нового вратаря. Сообщается, что "Антверпен" требует за Ламменса примерно 20-25 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне 22-летний вратарь провел 33 матча за "Антверпен" во всех турнирах, пропустив 36 голов и 7 раз сохранив свои ворота "сухими".