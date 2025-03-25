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Еще один аргентинец в Мадриде. Кристиан Ромеро планирует сменить чемпионат
С АПЛ в Ла Лигу
Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро может присоединиться к мадридскому "Атлетико", о чем сообщает Relevo.
По информации издания, защитник задумался о том, чтобы перейти к чемпионату Испании, а именно к мадридскому "Атлетику". Отмечается, что причиной стало длительное отсутствие на поле из-за травмы и отсутствия заинтересованности в АПЛ.
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Напомним, что за этот сезон в АПЛ аргентинец сыграл всего 14 игр и забил 1 гол.
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Источник:relevo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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