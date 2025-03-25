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Еще один аргентинец в Мадриде. Кристиан Ромеро планирует сменить чемпионат

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С АПЛ в Ла Лигу

Еще один аргентинец в Мадриде. Кристиан Ромеро планирует сменить чемпионат

Getty Images/Global Images Ukraine

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Аргентинский защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро может присоединиться к мадридскому "Атлетико", о чем сообщает Relevo.

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По информации издания, защитник задумался о том, чтобы перейти к чемпионату Испании, а именно к мадридскому "Атлетику". Отмечается, что причиной стало длительное отсутствие на поле из-за травмы и отсутствия заинтересованности в АПЛ.

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Напомним, что за этот сезон в АПЛ аргентинец сыграл всего 14 игр и забил 1 гол.

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Атлетико (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Кристиан Ромеро
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Источник:
relevo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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