Аморим хочет видеть в Манчестер Юнайтед экс-нападающего Барселоны

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим хочет видеть в своей команде бывшего нападающего "Барселоны", с которым он уже работал в лиссабонском "Спортинге".

Как сообщает издание The Mirror, наставник "красных дьяволов" надеется, что Джейдон Санчо, Маркус Рашфорд и Антони покинут клуб этим летом, а им на смену руководство подпишет 25-летнего Франсишку Тринкау. Португальский вингер имеет опыт игры в Английской Премьер-лиге, проведя сезон 2021/22 в аренде за "Вулверхэмптон" из "Барселоны".

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Также известно, что за нападающим "Спортинга" следят лондонский "Арсенал" и "Ньюкасл". Ранее мы писали об интересе к Тринкау со стороны одного из клубов Ла Лиги.