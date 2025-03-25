  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Аморим хочет видеть в Манчестер Юнайтед экс-нападающего Барселоны
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аморим хочет видеть в Манчестер Юнайтед экс-нападающего Барселоны

Англия

Вингер уже играл под руководством португальца в Спортинге

Аморим хочет видеть в Манчестер Юнайтед экс-нападающего Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим хочет видеть в своей команде бывшего нападающего "Барселоны", с которым он уже работал в лиссабонском "Спортинге".

Как сообщает издание The Mirror, наставник "красных дьяволов" надеется, что Джейдон Санчо, Маркус Рашфорд и Антони покинут клуб этим летом, а им на смену руководство подпишет 25-летнего Франсишку Тринкау. Португальский вингер имеет опыт игры в Английской Премьер-лиге, проведя сезон 2021/22 в аренде за "Вулверхэмптон" из "Барселоны".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также известно, что за нападающим "Спортинга" следят лондонский "Арсенал" и "Ньюкасл". Ранее мы писали об интересе к Тринкау со стороны одного из клубов Ла Лиги.

Читайте такжеМанчестерские клубы следят за талантливым вингером из Спортинга
По теме
yellow-arrow
Полузащитник Манчестер Юнайтед может вернуться в немецкий ТОП-клуб
yellow-arrow
Еще один аргентинец в Мадриде. Кристиан Ромеро планирует сменить чемпионат
yellow-arrow
Ман Сити и Ман Юнайтед поспорят за талантливого бельгийского вратаря
Спортинг (Лиссабон) Манчестер Юнайтед Франсишку Тринкан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Mirror
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости