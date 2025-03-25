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Наполи летом приобретет японского защитника

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Сейчас за игроком следят скауты Наполи

Наполи летом приобретет японского защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Японский защитник "Саутгемптона" Юкинари Сугавару заинтересовал "Наполи". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, руководство "Наполи" добавило 24-летнего японца в свой шорт-лист покупок на летнее трансферное окно. В рамках итальянского клуба считают, что он идеально подойдет на позицию правого защитника и сможет стать ключевым игроком "Наполи".

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За этот сезон за "Саутгемптон" защитник сыграл 26 матчей в АПЛ, отдал 1 голевую передачу и забил 1 гол.

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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