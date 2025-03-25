Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи летом приобретет японского защитника
Сейчас за игроком следят скауты Наполи
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Японский защитник "Саутгемптона" Юкинари Сугавару заинтересовал "Наполи". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации журналиста, руководство "Наполи" добавило 24-летнего японца в свой шорт-лист покупок на летнее трансферное окно. В рамках итальянского клуба считают, что он идеально подойдет на позицию правого защитника и сможет стать ключевым игроком "Наполи".
За этот сезон за "Саутгемптон" защитник сыграл 26 матчей в АПЛ, отдал 1 голевую передачу и забил 1 гол.
Популярное сейчас
- "Ко мне подошел Шовковский...". Экс-игрок Динамо рассказал о своем уходе из клуба
- Трубин: Я очень разочарован, потому что была возможность играть с топ-сборными через 2-3 дня каждый месяц
- Миколенко: Мы не играем как топ-сборная, но поддержка у нас топовая. Однако есть некоторые "кадры"
- Ливерпуль проиграл три трофея за один месяц. Кто виноват в том, что у команды садятся батарейки
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- Эменике сменил королеву: от Мисс Нигерия-2013 до Мисс Нигерия-2014