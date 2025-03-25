  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Впервые с 1992 года. Футболисты сборной Англии повторили интересное достижение в матче против Латвии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впервые с 1992 года. Футболисты сборной Англии повторили интересное достижение в матче против Латвии

Англия
Обновлено

Такого не случалось более 30 лет

Впервые с 1992 года. Футболисты сборной Англии повторили интересное достижение в матче против Латвии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футболисты сборной Англии повторили интересное достижение, которое в последний раз было зафиксировано еще в 1992 году.

На матч второго тура квалификационной группы отбора на ЧМ-2026 против Латвии (3:0) главный тренер "Трех львов" Томас Тухель решил не выпускать в стартовом составе своей команды ни одного игрока из "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", что произошло впервые за 33 года!

Что интересно, Рис Джеймс, выступающий за лондонский "Челси", стал первым защитником "Трех львов", который забил гол прямым ударом со штрафного на "Уэмбли" также впервые с 1992 года, когда Стюарт Пирс отметился забитым мячом в ворота сборной Турции.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что под руководством Томаса Тухеля сборная Англии выиграла два стартовых матча подряд. На данный момент они занимают первое место в своей группе отбора на ЧМ-2026, имея в своем активе 6 очков.

По теме
yellow-arrow
Ноттингем Форест заинтересован в трансфере лидера Ромы
yellow-arrow
Автор первого гола Англии в ворота Латвии рассказал, почему не праздновал взятие ворот
yellow-arrow
Брентфорд установил цену за своего нападающего, которым интересуется Арсенал
Англия Томас Тухель Национальная сборная Англии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости