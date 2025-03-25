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Впервые с 1992 года. Футболисты сборной Англии повторили интересное достижение в матче против Латвии
Такого не случалось более 30 лет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Футболисты сборной Англии повторили интересное достижение, которое в последний раз было зафиксировано еще в 1992 году.
На матч второго тура квалификационной группы отбора на ЧМ-2026 против Латвии (3:0) главный тренер "Трех львов" Томас Тухель решил не выпускать в стартовом составе своей команды ни одного игрока из "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", что произошло впервые за 33 года!
It's been a while! #BBCFootball #ThreeLions pic.twitter.com/atBMqhCifr— Match of the Day (@BBCMOTD) March 24, 2025
Что интересно, Рис Джеймс, выступающий за лондонский "Челси", стал первым защитником "Трех львов", который забил гол прямым ударом со штрафного на "Уэмбли" также впервые с 1992 года, когда Стюарт Пирс отметился забитым мячом в ворота сборной Турции.
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Отметим, что под руководством Томаса Тухеля сборная Англии выиграла два стартовых матча подряд. На данный момент они занимают первое место в своей группе отбора на ЧМ-2026, имея в своем активе 6 очков.
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