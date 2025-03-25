Впервые с 1992 года. Футболисты сборной Англии повторили интересное достижение в матче против Латвии

Футболисты сборной Англии повторили интересное достижение, которое в последний раз было зафиксировано еще в 1992 году.

На матч второго тура квалификационной группы отбора на ЧМ-2026 против Латвии (3:0) главный тренер "Трех львов" Томас Тухель решил не выпускать в стартовом составе своей команды ни одного игрока из "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", что произошло впервые за 33 года!

Что интересно, Рис Джеймс, выступающий за лондонский "Челси", стал первым защитником "Трех львов", который забил гол прямым ударом со штрафного на "Уэмбли" также впервые с 1992 года, когда Стюарт Пирс отметился забитым мячом в ворота сборной Турции.

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Отметим, что под руководством Томаса Тухеля сборная Англии выиграла два стартовых матча подряд. На данный момент они занимают первое место в своей группе отбора на ЧМ-2026, имея в своем активе 6 очков.