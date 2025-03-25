Брентфорд установил цену за своего нападающего, которым интересуется Арсенал

Как сообщает журналист Руди Галетти, "Арсенал" внимательно следит за звездой "Брентфорда" Брайаном Мбемо, которого они считают универсальным игроком, способным действовать как на фланге, так и в роли центрального форварда.

По информации источников TEAMtalk, "Арсенал" продолжает внимательно следить за выступлениями камерунца, определив его как ключевую трансферную цель. Лондонцы хотели подписать его еще зимой, но рассчитывают на лучшие шансы летом, когда "Брентфорд" будет более склонным к продаже.

"Пчелы" считают 25-летнего вингера ключевым игроком, но уже подготовились к возможному трансферу, установив ценник в 50 миллионов фунтов стерлингов.

Интерес к нему проявляют и другие топ-клубы. "Ливерпуль" рассматривает Мбемо как возможную замену Мохамеду Салаху, если египтянин покинет клуб. Кроме того, "Ньюкасл" также собирал информацию по игроку в последнее время.

Добавим, что в этом сезоне на счету Мбемо 15 голов и 6 ассистов в 33-х матчах за "Брентфорд" во всех турнирах.