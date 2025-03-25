  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Брентфорд установил цену за своего нападающего, которым интересуется Арсенал
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брентфорд установил цену за своего нападающего, которым интересуется Арсенал

Англия

"Канониры" хотят усилить атаку

Брентфорд установил цену за своего нападающего, которым интересуется Арсенал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист Руди Галетти, "Арсенал" внимательно следит за звездой "Брентфорда" Брайаном Мбемо, которого они считают универсальным игроком, способным действовать как на фланге, так и в роли центрального форварда.

По информации источников TEAMtalk, "Арсенал" продолжает внимательно следить за выступлениями камерунца, определив его как ключевую трансферную цель. Лондонцы хотели подписать его еще зимой, но рассчитывают на лучшие шансы летом, когда "Брентфорд" будет более склонным к продаже.

"Пчелы" считают 25-летнего вингера ключевым игроком, но уже подготовились к возможному трансферу, установив ценник в 50 миллионов фунтов стерлингов.

Интерес к нему проявляют и другие топ-клубы. "Ливерпуль" рассматривает Мбемо как возможную замену Мохамеду Салаху, если египтянин покинет клуб. Кроме того, "Ньюкасл" также собирал информацию по игроку в последнее время.

Добавим, что в этом сезоне на счету Мбемо 15 голов и 6 ассистов в 33-х матчах за "Брентфорд" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Ноттингем Форест заинтересован в трансфере лидера Ромы
yellow-arrow
Автор первого гола Англии в ворота Латвии рассказал, почему не праздновал взятие ворот
yellow-arrow
Впервые с 1992 года. Футболисты сборной Англии повторили интересное достижение в матче против Латвии
Арсенал (Лондон) Брентфорд (Лондон) Бриан Мбеумо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости