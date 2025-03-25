Автор первого гола Англии в ворота Латвии рассказал, почему не праздновал взятие ворот.

Защитник "Челси" признался, что до того, как был забит гол его успели окружить игроки сборной.

"Я не праздновал, потому что к тому времени, как мяч попал в сетку, и я это понял, все уже окружили меня, так что у меня не было времени куда-то бежать", - сказал Джеймс.

К слову, это был его первый матч сборной за 2,5 года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что сборная Англии обыграла сборную Латвии со счётом 3:0 и набрала 6 очков в первых двух матчах отбора к Чемпионату Мира 2026.