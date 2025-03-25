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Автор первого гола Англии в ворота Латвии рассказал, почему не праздновал взятие ворот

Англия

Удивительная причина

Автор первого гола Англии в ворота Латвии рассказал, почему не праздновал взятие ворот

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Автор первого гола Англии в ворота Латвии рассказал, почему не праздновал взятие ворот.

Защитник "Челси" признался, что до того, как был забит гол его успели окружить игроки сборной.

"Я не праздновал, потому что к тому времени, как мяч попал в сетку, и я это понял, все уже окружили меня, так что у меня не было времени куда-то бежать", - сказал Джеймс.

К слову, это был его первый матч сборной за 2,5 года.

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Напомним, что сборная Англии обыграла сборную Латвии со счётом 3:0 и набрала 6 очков в первых двух матчах отбора к Чемпионату Мира 2026.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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