Ноттингем Форест заинтересован в трансфере лидера Ромы

Как передает TUTTOmercatoWEB, "Ноттингем Форест" проявил интерес к защитнику "Ромы" Эвану Ндике, который проводит свой второй сезон в Серии A. Они готовы бросить вызов "Арсеналу" и "Реалу" в борьбе за подписание ивуарийца этим летом.

Ндика присоединился к римлянам летом 2023 года на правах свободного агента после окончания контракта с "Айнтрахтом". Однако его зарплата в размере 4,3 миллиона евро в год стала финансовым бременем для клуба.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Несмотря на определенные трудности, "Рома" обрела новое дыхание под руководством Клаудио Раньери и стремится построить конкурентоспособную команду на следующий сезон. У клуба уже есть список потенциальных усилений, а некоторые игроки основного состава могут покинуть команду – Ндика среди них.

Добавим, что в этом сезоне на счету защитника 1 гол и 1 ассист в 42-х матчах за "Рому" во всех турнирах.