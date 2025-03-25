  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ноттингем Форест заинтересован в трансфере лидера Ромы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ноттингем Форест заинтересован в трансфере лидера Ромы

Англия

Могут подписать защитника

Ноттингем Форест заинтересован в трансфере лидера Ромы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как передает TUTTOmercatoWEB, "Ноттингем Форест" проявил интерес к защитнику "Ромы" Эвану Ндике, который проводит свой второй сезон в Серии A. Они готовы бросить вызов "Арсеналу" и "Реалу" в борьбе за подписание ивуарийца этим летом.

Ндика присоединился к римлянам летом 2023 года на правах свободного агента после окончания контракта с "Айнтрахтом". Однако его зарплата в размере 4,3 миллиона евро в год стала финансовым бременем для клуба.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Несмотря на определенные трудности, "Рома" обрела новое дыхание под руководством Клаудио Раньери и стремится построить конкурентоспособную команду на следующий сезон. У клуба уже есть список потенциальных усилений, а некоторые игроки основного состава могут покинуть команду – Ндика среди них.

Добавим, что в этом сезоне на счету защитника 1 гол и 1 ассист в 42-х матчах за "Рому" во всех турнирах.

Читайте такжеВладелец Ноттингем Форест нацелился на трансфер форварда мирового уровня
По теме
yellow-arrow
Автор первого гола Англии в ворота Латвии рассказал, почему не праздновал взятие ворот
yellow-arrow
Брентфорд установил цену за своего нападающего, которым интересуется Арсенал
yellow-arrow
Впервые с 1992 года. Футболисты сборной Англии повторили интересное достижение в матче против Латвии
Ноттингем Форест Рома (Италия) Эван Ндика
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости