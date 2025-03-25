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Экс-арбитр АПЛ назвал лучшего судью лиги на данный момент
Он изменился
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Экс-арбитр АПЛ назвал лучшего судью лиги на данный момент.
Марк Клаттенбург, завершивший карьеру судьи в 2017 году, считает лучшим арбитром Премьер-Лиги Энтони Тейлора.
"Если говорить о лучшем судье на данный момент, то [это, вероятно, ] Энтони Тейлор. Мне нравится Крис Кавана — он хороший судья. Сэм Барратт, один из новых судей.
Что в нём интересно, так это то, что Сэм — бывший игрок. И когда вы анализируете, то видите, что он бывший игрок. И он понимает игру", - заявил арбитр.
Бывший судья ранее считал лучшим Майкла Оливера, но после ошибки в кубковом матче между "Миллуоллом" и "Кристал Пэласом" он изменил своё решение.
"Если бы вы спросили меня месяц или два назад, я бы сказал, Майкл Оливер. Но Майкл действительно борется после того вызова в Кубке Англии — он не должен был это пропустить.
Ему не нужен VAR, чтобы увидеть, как вратарь выходит таким образом. Мне нравится Майкл, потому что он похож на меня. Он хочет управлять игрой, игрокам он нравится, он взаимодействует... но игра так сильно изменилась", - заявил бывший арбитр.
Оливер посчитал, что фол Робертса на Матете не заслуживал на красную карточку.
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Напомним, что Матета перенёс операцию на ухе и ему накладывали швы.
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