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Челси презентовал символическую сборную клуба в честь своего 120-летия
Болельщики сделали свой выбор
Фото - Chelsea FC
Лондонский "Челси" презентовал символическую сборную клуба в честь своего 120-летия.
На официальном сайте "синих" был опубликован список из одиннадцати лучших футболистов в истории клуба, по версии опроса среди болельщиков.
- Вратарь: Чех
- Защитники: Коул, Силва, Терри, Аспиликуэта
- Полузащитники: Канте, Лампард, Макелеле
- Нападающие: Азар, Дрогба, Дзола
As voted by Chelsea fans, here is your Team of 120. ????#CFC120 pic.twitter.com/uiZyF4N7If— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 25, 2025
Напомним, что 10-го марта 2025 года "Челси" отпраздновал свой 120-летний юбилей с момента основания клуба.
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На данный момент лондонцы занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ под руководством Энцо Марески, набрав 49 очков после 29-ти сыгранных туров в чемпионате Англии в этом сезоне.
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