Лондонский "Челси" презентовал символическую сборную клуба в честь своего 120-летия.

На официальном сайте "синих" был опубликован список из одиннадцати лучших футболистов в истории клуба, по версии опроса среди болельщиков.

As voted by Chelsea fans, here is your Team of 120. ????#CFC120 pic.twitter.com/uiZyF4N7If