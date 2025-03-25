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Челси презентовал символическую сборную клуба в честь своего 120-летия

Англия

Болельщики сделали свой выбор

Челси презентовал символическую сборную клуба в честь своего 120-летия

Фото - Chelsea FC

Новина українською

Лондонский "Челси" презентовал символическую сборную клуба в честь своего 120-летия.

На официальном сайте "синих" был опубликован список из одиннадцати лучших футболистов в истории клуба, по версии опроса среди болельщиков.

  • Вратарь: Чех
  • Защитники: Коул, Силва, Терри, Аспиликуэта
  • Полузащитники: Канте, Лампард, Макелеле
  • Нападающие: Азар, Дрогба, Дзола

Напомним, что 10-го марта 2025 года "Челси" отпраздновал свой 120-летний юбилей с момента основания клуба.

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На данный момент лондонцы занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ под руководством Энцо Марески, набрав 49 очков после 29-ти сыгранных туров в чемпионате Англии в этом сезоне.

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Источник:
Cheslea FC
Опубликовал: Андрей Журба
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