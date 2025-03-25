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Арсенал ведет борьбу с Ливерпулем за защитника Аякса
Он является главной целью для клубов на летнее трансферное окно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" ведет борьбу с "Ливерпулем" за талантливого защитника "Аякса".
Согласно информации от журналиста Руди Галетти из издания TEAMtalk, 19-летний Джоррел Хато, который считается одним из лучших молодых защитников Европы, является главной целью мерсисайдцев на лето, поскольку они хотят найти замену для Вирджила ван Дейка. "Канониры" тоже проявляют серьезный интерес к универсальному защитнику "аяксидов".
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Известно, что "Аякс" хочет получить за своего игрока около 50 миллионов евро. За 19-летним игроком также следят другие клубы, в частности "Челси", "Милан" и мадридский "Реал".
В этом сезоне Джоррел Гато провел 42 матча за "Аякс" во всех турнирах, забив три гола и отдав 6 результативных передач. Его стоимость, по версии известного сайта Transfermarkt, оценивается в 30 миллионов евро.
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