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Английский клуб изменил имя игрока по его просьбе
Желание игрока – закон
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английский клуб изменил имя игрока по его просьбе.
Новичок "Манчестер Юнайтед" Патрик Доргу попросил изменить его имя. Теперь на клубном сайте, а также в протоколах матчей футболист будет подписан Патрик Чиназакпере Доргу.
Клуб подтвердил, что семья Доргу попросила об этом из уважения к наследию и религии датчанина. Родители Доргу родом из Нигерии, а "Чиназакпере" в переводе с языка игбо означает "Бог отвечает на молитвы".
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Патрик Доргу присоединился к "Манчестер Юнайтед" в феврале 2025 года из "Лечче" и сыграл за клуб 6 матчей. В них он получил одну жёлтую и красную карточку.
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