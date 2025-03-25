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Английский клуб изменил имя игрока по его просьбе

Англия

Желание игрока – закон

Английский клуб изменил имя игрока по его просьбе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Английский клуб изменил имя игрока по его просьбе.

Новичок "Манчестер Юнайтед" Патрик Доргу попросил изменить его имя. Теперь на клубном сайте, а также в протоколах матчей футболист будет подписан Патрик Чиназакпере Доргу.

Клуб подтвердил, что семья Доргу попросила об этом из уважения к наследию и религии датчанина. Родители Доргу родом из Нигерии, а "Чиназакпере" в переводе с языка игбо означает "Бог отвечает на молитвы".

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Патрик Доргу присоединился к "Манчестер Юнайтед" в феврале 2025 года из "Лечче" и сыграл за клуб 6 матчей. В них он получил одну жёлтую и красную карточку.

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Манчестер Юнайтед Патрик Доргу
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Владислав Прийменко
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