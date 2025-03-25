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Вест Хэм готов продать бразильца, за которым следит Шахтер

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Англичане установили цену на перспективного нападающего

Вест Хэм готов продать бразильца, за которым следит Шахтер

фото из свободных источников

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Лондонский "Вест Хэм" готов продать бразильца, за которым следит донецкий "Шахтер".

Как сообщают источники издания CaughtOffside, "молотобойцы" могут продать 19-летнего Луиса Гильерме, если они получат выгодное предложение. За ситуацией вокруг талантливого вингера следит "Вулверхэмптон", "Кристал Пэлас", "Фламенгу", "Наполи", "Атлетико" и донецкий "Шахтер". Однако они хотят взять футболиста в аренду без права выкупа.

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Руководство "Вест Хэма" не готово обсуждать предложения на сумму менее 30 миллионов евро за своего футболиста.

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В этом сезоне Луис Гильерме принял участие в 8 матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах, проведя на поле суммарно лишь 55 минут. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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Шахтер (Донецк) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Луис Гильерме
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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