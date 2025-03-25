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Вест Хэм готов продать бразильца, за которым следит Шахтер
Англичане установили цену на перспективного нападающего
фото из свободных источников
Лондонский "Вест Хэм" готов продать бразильца, за которым следит донецкий "Шахтер".
Как сообщают источники издания CaughtOffside, "молотобойцы" могут продать 19-летнего Луиса Гильерме, если они получат выгодное предложение. За ситуацией вокруг талантливого вингера следит "Вулверхэмптон", "Кристал Пэлас", "Фламенгу", "Наполи", "Атлетико" и донецкий "Шахтер". Однако они хотят взять футболиста в аренду без права выкупа.
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Руководство "Вест Хэма" не готово обсуждать предложения на сумму менее 30 миллионов евро за своего футболиста.
В этом сезоне Луис Гильерме принял участие в 8 матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах, проведя на поле суммарно лишь 55 минут. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
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