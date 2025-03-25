Экс-защитник "Тоттенхэма" решил завершить карьеру.

37-летний Ян Вертонген в конце сезона завершит карьеру футболиста. Игрок решил так поступить из-за травм.

"Я заметил, что мне становится всё труднее физически готовиться к тренировкам и матчам и показывать себя таким игроком, каким я хочу быть. Не только по отношению к болельщикам и моим товарищам по команде, но и по отношению к самому себе. Именно поэтому я завершу карьеру после этого сезона", - сказал футболист.

Большинство матчей защитник сыграл за английский "Тоттенхэм" (315), в который перешёл в 2012 году и был в команде до 2020 года.

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В этом сезоне бельгийский игрок сыграл всего в пяти матчах за "Андерлехт".