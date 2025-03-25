Рис Джеймс: Челси стремится выиграть Клубный чемпионат мира

Защитник "Челси" Рис Джеймс поделился своими ожиданиями от Клубного чемпионата мира по футболу, который состоится в 2025.

"У нас невероятный состав, отличная команда, отличный тренер, и наша цель - побеждать. Любой трофей такого значения является огромной честью для клуба, и, конечно, первый победитель войдет в историю", - сказал Джеймс.

Клубный чемпионат мира 2025 года пройдет с 15 июня по 13 июля в США.