  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рис Джеймс: Челси стремится выиграть Клубный чемпионат мира
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рис Джеймс: Челси стремится выиграть Клубный чемпионат мира

Англия

Футболист поделился своими мыслями

Рис Джеймс: Челси стремится выиграть Клубный чемпионат мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Челси" Рис Джеймс поделился своими ожиданиями от Клубного чемпионата мира по футболу, который состоится в 2025.

"У нас невероятный состав, отличная команда, отличный тренер, и наша цель - побеждать. Любой трофей такого значения является огромной честью для клуба, и, конечно, первый победитель войдет в историю", - сказал Джеймс.

Клубный чемпионат мира 2025 года пройдет с 15 июня по 13 июля в США.

Читайте такжеРеал отказывается от трансфера дорогостоящего хавбека Челси в пользу таланта из Бундеслиги
По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед готов продать своего голкипера в Саудовскую Аравию
yellow-arrow
Барселона борется с Реалом за центрбека Борнмута
yellow-arrow
Экс-защитник Тоттенхэма решил завершить карьеру
Челси (Лондон) Рис Джеймс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
JacobsBen
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости