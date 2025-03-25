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Рис Джеймс: Челси стремится выиграть Клубный чемпионат мира
Футболист поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Челси" Рис Джеймс поделился своими ожиданиями от Клубного чемпионата мира по футболу, который состоится в 2025.
"У нас невероятный состав, отличная команда, отличный тренер, и наша цель - побеждать. Любой трофей такого значения является огромной честью для клуба, и, конечно, первый победитель войдет в историю", - сказал Джеймс.
Клубный чемпионат мира 2025 года пройдет с 15 июня по 13 июля в США.
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Источник:JacobsBen
Опубликовал: Екатерина Власова
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