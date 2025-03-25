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Манчестер Юнайтед готов продать своего голкипера в Саудовскую Аравию

Англия

Онана летом может сменить клуб

Манчестер Юнайтед готов продать своего голкипера в Саудовскую Аравию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" готов рассмотреть предложения по продаже своего голкипера Андре Онана в Саудовскую Аравию.

По информации TBR Football, Саудовская профессиональная лига уже предприняла первые шаги, чтобы узнать о ситуации с игроком, и получила положительные сигналы как от клуба, так и от самого Онана.

"Манчестер Юнайтед" приобрел Онана летом 2023 года у "Интера" за 50,2 миллиона евро.

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Манчестер Юнайтед Андре Онана
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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