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Манчестер Юнайтед готов продать своего голкипера в Саудовскую Аравию
Онана летом может сменить клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" готов рассмотреть предложения по продаже своего голкипера Андре Онана в Саудовскую Аравию.
По информации TBR Football, Саудовская профессиональная лига уже предприняла первые шаги, чтобы узнать о ситуации с игроком, и получила положительные сигналы как от клуба, так и от самого Онана.
"Манчестер Юнайтед" приобрел Онана летом 2023 года у "Интера" за 50,2 миллиона евро.
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Источник:TBR Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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