Манчестер Юнайтед готов продать своего голкипера в Саудовскую Аравию

"Манчестер Юнайтед" готов рассмотреть предложения по продаже своего голкипера Андре Онана в Саудовскую Аравию.

По информации TBR Football, Саудовская профессиональная лига уже предприняла первые шаги, чтобы узнать о ситуации с игроком, и получила положительные сигналы как от клуба, так и от самого Онана.

"Манчестер Юнайтед" приобрел Онана летом 2023 года у "Интера" за 50,2 миллиона евро.